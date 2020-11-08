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Yaşlı çift feci şekilde can verdi!

DHA |  08 Kasım 2020 Pazar - 20:50 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 20:50

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Nurettin Çiftçi (73) ile eşi Hatice Çiftçi (64) hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerine doğru ilçe merkezi Hamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Çiftçi yönetimindeki 06 BDT 08 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada Nurettin Çiftçi ve eşi Hatice Çiftçi traktör altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çiftçi çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı.
 

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Ankara Beypazarı traktör
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