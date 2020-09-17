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Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'den yeni açıklama

Halil Sezai’nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Yaşlı adam “Kaçmasaydım öldürecekti” dedi. Sezai ise Meriç’in kendisini 5 aydır taciz ettiğini öne sürdü ve “Yaptığım şey hayvanlık” deyip özür diledi.

Yaşlı adamı darbeden Halil Sezai'den yeni açıklama Halil Sezai, Tuzla’daki villada “İncir Reçeli 3” filmini de çekmişti. Aralarında Hüseyin Meriç’in de bulunduğu site sakinleri, ortak kullanım alanlarının işgal edildiği iddiasıyla belediyeye şikâyette bulunmuştu.
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