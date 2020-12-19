Yaşlı adamdan genç kıza iğrenç istismar! Bu gece benimle olur musun

Evine gitmek için toplu taşımaya binen genç kadın, 80 yaşındaki adamın tacizinden yaşlı adamı yumruklayarak kurtuldu. Genç kadın yaşlı adam hakkında şikayetçi olsa da yaşlı adam kimseyi taciz etmediğini ileri sürerek güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti. Genç kız ise ifadesinde ‘Tacize uğramadıysam neden yumruk atayım’ diye savundu.

Evine gitmek için toplu taşımaya binen genç kadın 80 yaşındaki adamın tacizine uğrayınca kendisini yumruk atarak kurtardı. 30 yaşındaki Yasemin G., özel bir okulda görevli olarak çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde okuldan ayrılıp otobüs durağına yönelen genç kız durakta bir şahısla karşılaştı. 83 yaşındaki yaşlı adam otobüse binmek için durakta bekliyordu. İkili aynı otobüste yolculuk yapmaya başladı. İddiaya göre yaşlı adam genç kıza bakarak aniden 'Bu gece benimle olur musun?' diyerek kolunu tuttu.

TACİZ SÖZLERİNİ DUYUNCA YUMRUK ATTI

Genç kız kendisinden yaşça büyük birisinden duyduğu sözlerin karşısında yaşadığı şokla yaşlı adama yumruk attı. İkili arasında başlayan arbede sırasında A.K., isimli yaşlı adam elinde bulunan poşetle genç kızdan kendisini korumaya çalıştı. bu sırada 155 polis imdat hattını arayan genç kız yaşlı adamın kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

'TACİZ ETMEDİM KAYITLAR İNCELENSİN'

Polis güçlerinin olay yerine gelmesini ardından taraflar ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren yaşlı adam, 'Genç kız biranda bana yumruk attı. Neden vuruyorsun diyerek kendimi savunmaya çalıştım. Kamera kaydı incelendiğinde taciz etmediğim ortaya çıkacaktır' diyerek kendisini savundu.

'TACİZ ETMEDİYSE NEDEN YUMRUK ATAYIM?'