Yaşlı adamdan 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar

Manavgat'ın turistik mahallesi Side'de oturan Bölükbaş Dinç, 2018 yılının Eylül ayında, markette A.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Kızın ailesinin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dinç, 6 Aralık 2018'deki karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

SÜRESİNDEN SONRA İTİRAZ

Sanık Bölükbaş Dinç'in avukatı, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına, 15 Şubat 2019 tarihinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından verilen kararda, ilk derece mahkemesinin kararında 7 gün içinde itiraz edilebileceği hatırlatılarak, sanık avukatı tarafından yapılan itirazın bu süreden çok sonra, 15 Şubat'ta yapıldığı belirtildi. Mahkeme, süresinde yapılamayan istinaf talebi nedeniyle başvuruyu reddederek, sanık Bölükbaş Dinç'in 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı.

'CEZALARIN ARTIRILMASI GEREK'

Mağdur A.A.'nın avukatı Atalay Arslan, sanığın bilerek ve isteyerek bu suçu işlediğine inandıklarını; ancak yasalardaki ceza miktarının belli olduğunu dile getirerek, “Cezanın kesinleşmiş olması müvekkilim ve ailesinin manevi acısını bir nebze hafifletecek. Ancak A.A.'nın yaşadığı psikolojik travmayı önlemeye yetmeyecek. Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarının cezalarının artırılması gerekiyor" dedi.