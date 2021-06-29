Yaşlanma önleyici enjeksiyon uygulamaları nelerdir?

Yaş ilerlemeye başladıkça cildimize özen gösterme isteğimiz artıyor. Peki yaşlanma belirtilerini nasıl durdurabiliriz? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, yaşlanmayı önleyici enjeksiyon uygulamalarını sizler için derledi.

Sağlıksız beslenme ve stres gibi çevresel faktörlerle beraber genetik faktörlerinde etkisiyle zaman içerisinde cilt kalitesi bozulabilmektedir. Yaşlanmaya başladıkça cilt matlaşır, elastikiyeti azalır ve sarkmalar görülmeye başlanır. Bu ve benzeri sorunlar için yaşlanma önleyici enjeksiyon uygulamaları mevcuttur. Kişilerin istek ve ihtiyaçlarına göre uzman hekimlerle beraber karar verilecek işlemler sayesinde yaşlanma süreci yavaşlatılabilir ve kişi çeşitli cilt problemlerinin önüne geçebilir.

Yaşlanma önleyici enjeksiyon yöntemleri

PRP (Platelet Rich Plasma): Bu yöntemde kişinin kendi kanı kullanılmaktadır. Kişiden alınan kan uygun hale getirilerek tekrar kişiye enjekte edilir. Bu işlem sonucunda cilt elastikiyeti artar, kırışıklıklar açılır ve lekelenme sorunu ortadan kaldırılır. Kişinin ihtiyacına göre belirli aralıkla uygulanarak tedavinin kalıcılığı sağlanabilir.

Somon DNA aşısı: Somon DNA aşısı sıklıkla 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk aşıda cildin nem dengesini sağlamak için hyalüronik asit tedavisi yapılır. İkinci aşıda ise somon balığı DNA’sı cilde enjekte edilir. İkinci aşamadan sonra cilt gençleşmeye başlar ve daha canlı bir görünüme kavuşur.

Gençlik aşısı: Cilt gençleştirme kokteyli olarak bilinir. İçeriğinde hyalüronik asit ile temel aminoasitler bulunur. Aşının uygulama sıklığı kişinin ihtiyaç ve isteğine göre değişiklik gösterir. Genellikle orta yaş ciltlere 3 seans, yıpranmış ciltlere ise 5 seans tavsiye edilir.

Botoks: Kişinin şikayetçi olduğu bölgelere uygulanarak kaslarda geçici olarak güç kaybı yaratılır. Etkisi 4 - 6 ay arasındadır. Sıklıkla uygulandığı bölgeler ise; alın, göz çevresi, dudak üstü, boyun ve dekoltedir. İşlem sonrası kişi kolaylıkla günlük yaşantısına geri dönebilir.

Dolgu: Cilt altına enjekte edilen dolgu maddeleri sayesinde kişi daha canlı ve genç bir görünüme kavuşur. Kırışıklar doldurulur ve yüze hacim kazandırılır. Etkisi kişiden kişiye değişmekle beraber 8 - 12 ay arasındadır.

Yapılacak işlemler cerrahi işlemler olmasa bile mutlaka alanında uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. İşlem öncesinde hekim ve danışan mutlaka hedeflerini açıkça ifade etmelidir. Yanlış yapılan işlemler geri dönüşü zor sonuçlara sebep olabilir.