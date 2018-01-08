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Yasin Börü davasının firari sanığı tutuklandı!

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 13:26

Diyarbakır'da Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı olan ve yakalanan Ersin Filizer tutuklandı.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları  bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının  öldürülmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve  "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan ve bulunduğu adrese  düzenlenen operasyonda yakalanan Filizer'in (25) emniyetteki işlemleri  tamamlandı.
 
Sanık Filizer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla  hakkında yakalama kararı çıkartan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.
 
Üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Filizer, beraatini ve  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.
 
Talebi değerlendiren mahkeme sanık Filizer'in "Devletin birliği ve  ülke bütünlüğünü bozmak", 4 kez "canavarca his saikiyle adam öldürmek ve teşebbüs  etmek" suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın bu aşamaya  kadar firari olması, delillerin henüz toplanmamış olması ile kaçma şüphesini  gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.
 
Karar
 
Davanın görüldüğü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017'deki  karar duruşmasında, sanıklardan 16'sının "canavarca hisle veya eziyet çektirerek  öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez  ağırlaştırılmış müebbet, ikisinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, suça  sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.İ, M.D. ve Y.O'nun da yine aynı suçlardan  110'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve 14 sanığın beraatine karar  vermişti.
 
Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Ersin Filizer, B.A ve  İ.Ö'nün dosyaları ayrılmış, haklarında yakalama kararının devam ettiği  hatırlatılmıştı.
 
Maktul ailelerinin avukatları tarafından 14 sanık hakkında verilen  beraat kararı, İstinaf Mahkemesine götürülmüştü.

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Yasin Börü Ersin Filizer Ahmet Dakak Riyat Güneş Hasan Gökguz
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