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Yasin Börü davasında karar!

25 Haziran 2021 Cuma - 16:08 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 16:09

15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te 'Kobani olayları' bahane edilerek, yapılan gösteriler sırasında Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 25 sanık hakkında tekrar görülen davada karar çıktı. Mahkeme, 15 sanığa 'çocuğu canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 3 suça sürüklenen çocuğa aynı suçtan 23 yıl hapis cezası veren mahkeme, 3’ü firari 6 sanığın dosyasını ayırdı. Bir sanık beraat etti

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