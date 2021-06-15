Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş emeklilik koşullarını araştırırken, beklenmedik durumlarla karşılaşabilirler. Ölüm bu beklenmedik durumların başını çekiyor. Peki, yaşı beklemek için istifa eden memur vefat ederse ne olur?

Yaşı beklemek için istifa eden Devlet memuru vefat ettiğinde hak sahiplerine, kanunda belirtilen oranlara ve şartlara göre emekli maaşı ve ikramiyesi bağlanmakta ve sosyal güvenlikleri sağlanmaktadır.

Devlet memuru vefat ettiğinde hak sahiplerine emekli maaşını alacak hak sahipleri ise eşler, çocuklar, anne ve babadır. Eşler dul olarak, çocuklar ile anne ve baba da yetim olarak emekli maaşından hak kazanabiliyor.

Dul eş için aylık bağlanmasında koşul aranmazken, memur statüsündeyken emekli aylığı yoksa, vefat eden eşinden dolayı yüzde 75 aylık alır.

Çocuklar için durum değişiyor. Kız çocuklar; öğrencilik süresince, bekarken ya da devlet memuru statüsünde çalışmaması durumunda bu haktan yararnabilecek. Kız çocuğun ayrıca devlet statüsü üzerinden emekli aylığı da almıyor olması lazım.

Kız çocuk 18 yaşını doldurana kadar şartsız aylık alır, ortaöğrenimde 20, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını doldurana kadar aylığı alır. Evlenene veya devlet memuru olunan süreye kadar bir şart aylık alır.

Erkek çocuklar ise öğrencilik süresince aylık alabilirler. Erkek çocuk yüksekokul okuyorsa 25 yaşına kadar emekli aylığını alabilir. Malul ve muhtaç olması durumunda da erkek çocuklar için eylık devam eder.

Vefat edenin anne ve babası ise malul, muhtaç ve evli olmama koşullarını sağlıyorsa bu haktan yararlanabilir.

EMEKLİ AYLIĞINI ALMAYA HAK KAZANAN NE YAPMALI?

1- Vefat eden memurun hak sahiplerinin mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık bağlanması talebinde bulunmaları gerekir.

2- Müracaat neticesinde hak sahibi olarak aylıklar dul eşe ve şartları taşımaları kaydıyla erkek ve kız çocuklarına ve anne ve babaya aylık bağlanması gerekir.

3- Aylık oranları olarak;

1 Eş, 2 yetim olursa; EŞ % 50, YETİMLER % 25 er oranında aylık alırlar.

1 Eş, 1 yetim olursa; EŞ % 60, YETİM % 30 oranında aylık alır.

Sadece 1 EŞ olursa; memur statüsüyle bir ilgisi yoksa % 75 oranında, varsa % 50 oranında aylık alır.

4- Emekli ikramiyesi memurun her tam hizmet yılı üzerinden hesaplanır ve tamamı kesintiye uğramaksızın hak sahiplerine ödenir. Burada kanuni varisler olmaz, sadece hak sahipleri emekli ikramiyesinden yararlanır.

Vefat durumunda emeklilik yaş şartı ortadan kalkmış olur ve hak sahipleri de SGK ya yazılı müracaat etmesi koşuluyla dul ve yetim aylığı bağlanır. Aylık bağlanma işleminde de vefat edenin tam hizmet yıllarının tamamı üzerinden emekli ikramiyesi hesaplanır ve emekli ikramiyesi tutarının tamamı kesintisiz olarak eş ve çocuğa aylık bağlama oranlarında öden