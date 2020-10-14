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Yasemin Şefkatli yüzüğü sakladı!

14 Ekim 2020 Çarşamba - 10:09 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 10:09

Şarkıcı İdo Tatlıses’le evlilik kararı alan Yasemin Şefkatli, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.


Parmağındaki tektaş yüzüğü saklayan Yasemin Şefkatli, muhabirlere “Çekmeyin, nazar değecek” dedi.
 
Şefkatli, “Düğün ne zaman, evlilik tarihi belli mi?” sorusuna, “Yakında bir sürprizimiz olacak” yanıtını verdi. (Hürriyet)

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