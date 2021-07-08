Yasemin Şefkatli'den düğün öncesi kötü haber!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı. Dünyaevine girmek için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldılar.

Mayıs ayında evleneceklerini söyleyen çift, tüm sevdiklerinin yanında olmalarını istedikleri için nikah tarihlerini bir kez daha erteleyince soluğu tatilde aldı.

Sezonu İdo'yla Çeşme'de açan Şefkatli, sonrasında Bodrum ve Antalya ’da tatil yapmıştı. Henüz COVID-19 aşısı olmayan Yasemin Şefkatli kendini kötü hissedince soluğu hastanede aldı. 28 yaşındaki Yasemin Şefkatli'nin testi pozitif çıktı, koronaya yakalandığı anlaşıldı, evde tedavi görüyor. İdo Tatlıses'in ise testi negatif.