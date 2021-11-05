Yasemin Sakallıoğlu'ndan samimi itiraflar: Çocukken çok çirkindim

Yasemin Sakallıoğlu, katıldığı programda neden komedyen olduğunu anlattı.Sakallıoğlu, "Ben çok çirkin bir çocuktum. İnsanlar beni ‘Aman ne tatlı bir çocuk’ diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım."

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oldu. Oyuncu, çocukluk yıllarından beri komik olmanın kendisi için önemli olduğunu anlattı: “Ben çok çirkin bir çocuktum. ‘Çocuğun çirkini olur mu?’ demeyin ben öyleydim çünkü. İnsanlar beni ‘Aman ne tatlı bir çocuk’ diye sevmezdi. Ben de bundan dolayı sürekli taklit ve espri yapardım küçükken. İnsanlara da ‘Komik mi?’ diye sorup onay alma ihtiyacı duyardım.”

DELİKANLI KADINIMDIR

Sakallıoğlu, konservatuvara 28 yaşında başladığını söyledi: “Annemin evlenmemi istediği zamanda ben konservatuvara girdim. 28 yaşında başladığım için biraz tuhaf bir durumda da kaldım. Sınıf arkadaşlarımın hepsi benden 10 yaş küçüktü.” Ünlü komedyen ayrıca eşiyle evlenmeden önce toplantı yaptıklarını açıkladı: “Dedim ki ‘Biz sevgili olacaksak bu telefonda benim canımı sıkacak, senin flörtleşme ihtimalin olan, yarıda kalan, kenara koyduğun insanları sil.’ Ben onun cep telefonundaki mesajlarına bakmam sadece şifresini bilirim, girmem. Gerçekten çok delikanlı bir kadınım.”

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