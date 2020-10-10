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Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan 10 yıl sonra bir araya geldi!

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar’ adlı dizide rol alan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan uzun yıllar sonra bir araya geldiler. İki oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti.

Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan 10 yıl sonra bir araya geldi! Yasemin-İzzet Özilhan, çifti geçtiğimiz günlerde tatile çıkmıştı. Marmaris ve Göcek'i tercih eden çift, arkadaşları Yağmur - Pınar Atacan'la buluştu.
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