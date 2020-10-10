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Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan 10 yıl sonra bir araya geldi!
2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar’ adlı dizide rol alan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan uzun yıllar sonra bir araya geldiler. İki oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti.
Yasemin-İzzet Özilhan, çifti geçtiğimiz günlerde tatile çıkmıştı. Marmaris ve Göcek'i tercih eden çift, arkadaşları Yağmur - Pınar Atacan'la buluştu.