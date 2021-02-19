Yasemin Özilhan kızının doğum gününü kutladı: İlk göz ağrım!

Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinin kızları Emine, 9 yaşına bastı. Sosyetik güzel, kızının doğum gününü, "Bugün günlerden Emine... İlk göz ağrım, bana anneliği tattıran güzel Emine'm... İyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinin kızları Emine, 9 yaşına bastı. İkili, evde aile arasında organize ettikleri bir parti ile kızlarının doğum gününü kutladı.

36 yaşındaki Yasemin Özilhan, kızı Emine ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özilhan, gönderilerine, "Bugün günlerden Emine... İlk göz ağrım, bana anneliği tattıran güzel Emine'm... İyi ki doğdun" notunu düşerek, kızının yeni yaşını kutladı.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel, bu karesini ise, "Kızının pastasını taşıyan flu ama mutlu bir anne" notuyla Instagram 'dan yayınladı.

"İKİ AYDA 24 KİLO VERDİM"

Emine ve Eda adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, "Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?” sorusunu şu şekilde cevaplamıştı:

55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. İki ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela’ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim.

Yasemin Özilhan ve kızının fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sevenleri mutlu aileye iyi dileklerde bulundu.