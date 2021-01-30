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Yasemin Özilhan: Eşim bana hediye olarak topuklu ayakkabı alırdı

Alem dergisi tarafından ilk kez düzenlenen “Alem Talks Podcast” etkinliğine konuk olan Yasemin Özilhan, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İki kızı olan Özilhan, anne olduktan sonra yaşadığı değişimi de anlattı.

Yasemin Özilhan: Eşim bana hediye olarak topuklu ayakkabı alırdı Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, “Alem Talks Podcast” etkinliğine konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Özilhan, güzel bir çocukluk geçirdiğini anlattı.
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