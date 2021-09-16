Yasemin Özilhan ekranlara dönecek mi?

‘Doktorlar’ dizisindeki ‘Ela’ karakteri ile tanınan ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, gazetecilerin "Sizi ekranda görecek miyiz?" sorusuna yanıt verdi.

Son oynadığı reklam filmi hatırlatılıp setleri özleyip özlemediği sorulan Yasemin Özilhan, ”Çok değişmiş, artık karavanlar var o zaman yoktu. Çift ekip çalışıyorlar” dedi. Şimdiki şartlar çok iyi diye konuşan Özilhan,"Sürekli sette telefonum çalıyordu kızlar anne ne zaman geliyorsun o yüzden çocukla çalışmak zor" şeklinde konuştu.

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Öte yandan ekranlardan uzaklaştıktan sonra sosyal medyaya yönelen Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti. Sosyetik güzel, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu ise, "Karım" diye yanıtlamıştı.

Özilhan, "Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran..." yanıtını vermişti.

Umut Ünver/Milliyet