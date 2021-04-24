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Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti! Eczane aradı
Giyim tarzıyla sürekli konuşulan isimlerin başında olan Yasemin Özilhan, Nişantaşı'ndaydı. Yüzündeki şişliğiyle dikkat çeken sosyetik güzel, Nişantaşı'nda eczane ararken objektiflere yansıdı.
Snob Magazin'in haberine göre; Yasemin Özilhan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Fit görüntüsü ve giyim tarzıyla her zaman konuşulan isimlerden biri olan sosyetik güzel, eczane aradı.