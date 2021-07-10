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Yasemin Özilhan: Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 11:53 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 11:53

Yasemin Özilhan, Mert Vidinli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Ailesi ile birlikte tatil yapan Özilhan, merak edilenleri anlattı.


 Mert Vidinli'nin YouTube kanalına konuk olan  Yasemin Özilhan'dan samimi açıklamalar...
 
'LAKABIM PATO'YDU'
 
* Küçükken bana 'Pato' diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için... Hala çok severim.
 
* Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan dolayı bir de rahatlıktan dolayı...
 
* Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim..
 
'YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM'
 
* Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama...
 
* En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.
 
* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer İzzet'in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland' gitmek istiyor.
 
'ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM'
 
* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.
 
* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek...
 
* Unutamadığım seyahatim Hollanda.
 
Yasemin Özilhan: Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım
 
'ASLA CİĞER YEMEM'
 
* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.
 
* En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.
 
* Emine bana Anneler Günü'nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım... Çocuğumdan aldığım için belki de...
 
Yasemin Özilhan: Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım

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