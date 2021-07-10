Yasemin Özilhan: Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım

'ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM'

* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.

* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek...

'ASLA CİĞER YEMEM'

* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.

* En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.

* Emine bana Anneler Günü'nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım... Çocuğumdan aldığım için belki de...