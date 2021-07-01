Yasemin Allen trafikte ceza yedi

Kullandığı aracın muayenesi olmadığı için 314 TL ceza kesilen Yasemin Allen, trafik memurlarına aracın arkadaşının aracı olduğunu ifade ederek, "Arkadaşım yurt dışında, arabası bende kaldı. Bilmiyordum muayenesi olmadığını ilk fırsatta yaptıracağım'' dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Allen, ''Bir süre daha buradayım. 10 Temmuz 'da doğum günüm var. Onun için tatilimi de ona göre ayarladım. Buradaki işlerimi bitirip, Bodrum 'a gideceğim'' dedi.

"HAYALPERESTLİĞİN GAZABINA UĞRADIM"

Alem dergisine konuşan Allen, "Meraklı bir insanım. İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi. En mutlu olduğum zaman ise arkadaşlarımı güldürdüğüm anlar" dedi.

31 yaşındaki oyuncu, annesi Suna Yıldızoğlu'nun kendisini güçlü ve kendinden taviz vermeyen bir kadın olarak büyüttüğü için bu sektöre girerken ufak nasihatlerde bulunduğunu ve çıkardığı işe de güvendiğini söyledi.