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Yasemin Allen'in tekne pozu nefes kesti!

Yasemin Allen'in tekne pozu nefes kesti! Ünlü oyuncu Yasemin Allen, Fethiye'de tatil yapıyor. Allen, önceki gün tekneden verdiği pozla nefes kesti.
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