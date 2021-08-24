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Yaşar'la 90'lar rüzgarı...

24 Ağustos 2021 Salı - 15:57 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 15:57

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğumda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türkçe Popun güçlü sesi Yaşar'ı ağırladı.


"CEZAYİR MENEKŞESİ" KURUÇEŞME'DE...
 
Türk Pop Müziğinin sevilen sesi Yaşar uzun bir aradan sonra ilk kez İstanbul’da sevenleriyle Kuruçeşme sahnesinde bir araya geldi. Konserin açılış konuşmasını "Uzun bir aradan sonra yine bir konserde buluştuk. Şimdi şarkı söylemeye ihtiyacımız var. Tüm şarkılara yüksek sesle eşlik etmenizi istiyorum" sözleriyle yaptı. Romantik aşk şarkılarının, 90'lar Türkçe popunun kadife sesli yorumcusu Yaşar konserine, "Cezayir Menekşesi" şarkısıyla başladı. Konserin ilerleyen dakikalarında "Kumralım", "Aldanırım" ve "Sebepsiz Fırtına" gibi şarkılarını seslendiren Yaşar, boğazın kıyısında adeta 90'lar rüzgarı estirdi.
 
 
ŞARKILAR AFAD’A!
 
En sevilen aşk şarkılarını zaman zaman sahne dekorunda yer alan siyah bir koltuk üzerinde de seslendiren Yaşar, güçlü yorumu ve alkışlanan gitar performansıyla da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçı konser biletlerinden elde edilen gelirin bir kısmının AFAD'a bağışlanacağını dile getirdi.
 

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yaşar konser Poll Production
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