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Yaşar Kemal vefatının 6. yılında anıldı

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 21:42 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 14:57

Sarıyer Belediyesi tarafından Türk edebiyatının çınarı olarak gösterilen Yaşar Kemal'in vefatının 6. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.


 "Benim Romanlarımı Okuyanlar" başlıklı çevrim içi etkinlik, Yaşar  Kemal Vakfı ve Sarıyer TV'nin YouTube kanallarında yayınlandı.
 
Programda konuşan usta edebiyatçının yakın arkadaşlarından Zülfü  Livaneli, Yaşar Kemal'in, meselesi olan bir yazar olduğunu söyleyerek,  "İnsanlığın daha iyiye gitmesine, dünyanın sömürülmeyen bir yer olmasına, gelir  adaletine, insanların, kültürlerin birbirini aşağılamadığı, savaşların olmadığı  bir dünya özlemine bütün sanatını ve hayatını adadı." dedi.
 
 "Onun sözlerini söylemek istiyorum, 'benim kitaplarımı okuyan katil  olamaz, savaş düşmanı olsun' demişti. Barışı savunmak çok önemli bir şey" diyen  Livaneli, şöyle devam etti:
 
"Bizim dönemin sanatçılarında barışı korumak, savaşa karşı çıkmak bir  kere işin alfabesi gibiydi. Yaşar Kemal'in en çok üzerinde durduğu konulardan  birisi de onur meselesiydi, hem yaşamında hem de kitaplarında. Bir de şunu  konuşmamız lazım, Yaşar Kemal bugün dünyayı yok olmaya götüren çevre konusunda  duyarlı ve konuyu ilk yazan kalemdi. Yaşar Kemal'i bir prizma gibi her yönünden  kavrayarak hayata geçirmemiz gerekir."
 
Programda konuşan ünlü sanatçı Türkan Şoray da Yaşar Kemal'in bir  destan yazarı olduğuna işaret ederek, "Bu coğrafyanın dağını, taşını, toprağını,  insanını destanında birleştirmiş, buluşturmuş ve yarattığı dünyayla insanların  yüreğinde yer etmiş bir yazarımız. Böyle değerli bir yazarı, insanı tanımış  olmanın gururunu taşıyorum. Yaşar Kemal'le sohbetlerimiz, onun bir eserini filme  almak benim yaşamımdaki anıların en güzel yerinde yer alıyor. Dünya var oldukça  Yaşar Kemal kitaplarıyla ve kocaman yüreğiyle insanların kucaklamasıyla her zaman  anılarımızda ve kalbimizde yer alacak." şeklinde konuştu.
 
"O gerçek bir şairdir"
 
 Yazar Selim İleri de Yaşar Kemal'in, "İnce Memed" adlı romanıyla  tanındığını belirterek, şunları ifade etti:
 
 "Yaşar Kemal'e baktığımızda büyük eserler yazmış. Fakat onu sadece  'Çukurova' çerçevesinde değerlendirmişler. Bence Yaşar Kemal'in yazarlığını 3, 4  döneme ayırmak mümkünse son döneminde büyük bir İstanbul romancısıydı. Onun  İstanbul'a doğru yol alışı, benim çok sevdiğim bir eser olan 'Al Gözüm Seyreyle  Salih' romanıyla başlamıştır. Bu eser 1976'da yayınlandı. Kitapta İstanbul  yoktur, roman Karadeniz'de geçer ama romanın kahramanının en büyük hayali  İstanbul'u görmek, gitmektir."
 
"Deniz Küstü" romanının da Yaşar Kemal'in baş yapıtlarından biri  olduğunu değerlendiren İleri, şunları kaydetti:
 
 "Deniz Küstü'nde romanın baş kişisi doğrudan İstanbul'dur. Romanda  birçok insan karşımıza çıkar, bu insanların birbirleriyle yolları kesişir veya  yolları ayrılır. Ama İstanbul hep bir baş kişi, neredeyse bir baş anlatıcı olarak  bizimle beraber roman boyunca yürüyüp gider. Romana baktığınızda İstanbul  tasvirleri açısından, İstanbul'un değişmesi, dönüşmesi açısından, İstanbul'daki  hayatın yavaş yavaş bir yozlaşmaya doğru sürüklenmesi açısından, hatta çıkarlar  uğruna çürümeye gitmesi açısından çok önemli etkileyici bölümler vardır.  Bunlardan bir tanesi Bankalar Caddesi'nden, Galata'dan doğrudan Tepebaşı'na bir  yolu tasvir ettiği bir bölümdür ki Türk romanının bence en güzel sayfaları  arasında yer alır. Zaten Yaşar Kemal'in anlatımı, dili, üslubu konusunda konuşmak  imkansızdır. O gerçek bir şairdir."
 
 Programda, İdil Biret ise Yaşar Kemal'in müzikle olan ilişkisini  anlattı.
 
  
 
 
 
 
 

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