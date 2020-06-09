Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu nereli, kaç yaşında?

Süper Lig 27. Hafta Galatasaray - Çaykur Rizespor deplasman maçını yönetecek hakemin Yaşar Kemal Uğurlu olmasının ardından Yaşar Kemal Uğurlu internette araştırılmaya başladı. Twitter'da trendler arasına da giren hakem hakkında merak edilenler derledik. Peki Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR, NERELİ?

1981 yılından Ankara'da dünyaya gelen Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan eşi Özlem Uğurlu ile evlendi. Bu evliliğinden "Deren" isimli bir kızı oldu.

Bir röportajında boş zamanlarında tavla oynadığını, bu oyunda çok iddialı olduğunu ve ayrıca basketbol maçı izlemeyi futboldan daha çok sevdiğini söylemiştir.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.