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Yaşar Gaga kimdir?

07 Mart 2018 Çarşamba - 13:19 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 13:19

Yaşar Gaga kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla aranıyor. Sağlık durumu kötü olan ve hastanede tedavi altına alınan Yaşar Gaga hayatını kaybetti. Peki Yaşar Gaga'nın hastalığı neydi? İşte tüm bilgiler...


Yaşar Gaga, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bugün acı haber geldi ve Yaşar Gaga'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrasında Yaşar Gaga'nın hayatı merak edilerek araştırılmaya başlandı.

YAŞAR GAGA KİMDİR?
 
1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi.
 
Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.

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