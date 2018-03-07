Yaşar Gaga kimdir?

Yaşar Gaga kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla aranıyor. Sağlık durumu kötü olan ve hastanede tedavi altına alınan Yaşar Gaga hayatını kaybetti. Peki Yaşar Gaga'nın hastalığı neydi? İşte tüm bilgiler...

