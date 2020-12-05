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Yaşar Alptekin: Yuvam yıkıldı, tekrar kavuşana dek...
2 Aralık'ta eşi Nilgün Altınyay'ı kaybeden Yaşar Alptekin merak edilenleri anlattı. 25 yıl sonra boşandığı eşi ile yeniden evlenen Alptekin, "Tekrar kavuşana dek içimizdeki acı sürecek" dedi.
Oyuncu-model Yaşar Alptekin Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’in sorularını yanıtladı. Eşi Nilgün Altınyay’ı 2 Aralık Çarşamba günü kaybeden Alptekin, ‘eşim kanserdi ama bilmiyordu’ ifadelerini kullandı. İşte Yaşar Alptekin’in açıklamalarından satır başları…