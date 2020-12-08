Eski manken Yaşar Alptekin eşinin vefat haberleriyle gündeme geldi. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay’ın vefatını şu sözlerle duyurmuştu. ‘Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık.’ Çift, 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu. Eşiyle yeniden nikah masasına oturmasını "Kızımla ortak verdiğimiz bir karar sonucu onu buldum. Kızım baba'ben anneme gidiyorum, seni özlüyorum. Sana geliyorum annemi özlüyorum. Hep bir tarafım yarım' dedi. Kızımız anne babasıyla aynı evde olsun dedik. O hiç evlenmedi. Çok zor günler geçirdi. Kimseye muhtaç olmadan mücadelesini verdi. ‘’ sözleriyle anlatmıştı. Peki, Ayris Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin’in kızı Ayris kaç yaşında?

Oyucu ve eski manken Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay'ın vefatı sonrası kızları Ayris Alptekin’in hayatı merak konusu oldu. Yaşar Alptekin'in 21 yıl aradan sonra ikinci kez evlendiği eşi Nilgün Altınyay ile geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle ölmüş bu haberi de Yaşar Alptekin sosyal medya hesabından duyurmuştu. 21 yıl aradan sonra yeniden ilk eşiyle evlenen Yaşar Alptekin’in kızı Ayris Alptekin’in söz konusu haberlerin ardından merak edilmeye başlandı. Yaşar Alptekin’in kızı Ayris kimdir? Ayris Alptekin kaç yaşında, ne iş yapıyor?

AYRİS ALPTEKİN KİMDİR?

Ayris Alptekin 1995 yılında anne ve babasının boşanmasının ardından, babası ve babaannesinin yanında büyümüştür. Alptekin, güzel sanatlar lisesinden mezun olmuştur. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Yazarlığı bölümünde okumuştur. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde de eğitim aldı.

2003 yılından bu yana "Galataperform" 'da kolektif metinler yazmaktadır. Ayris Alptekin 2013 yılında "Mavi Dalga" isimli sinema filminde Onur Saylak, Barış Hacıhan ve Hazal Kaya ile birlikte rol aldı. Mavi Dalga filmi 50. Antalya Film Şenliğinde En iyi senaryo ve En iyi kurgu ödülünü kazandı. Aynı zamanda Ayris Alptekin ise 25. Ankara Uluslararası Film Festivalinde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ölünü kazanan isim oldu.

Ek olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanan "Aşk ve Gurur" dizisinde rol aldı. Bu dizide Şükran karakterini canlandırmıştı.

AYRİS ALPTEKİN'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2017 : 24. Uluslararası Adana Film Festivali : En iyi kurgu (Kar)

2013 : 25. Ankara Uluslararası Film Festivali : Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülü : Mavi Dalga

AYRİS ALPTEKİN'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Yönetmen:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2018 : Cemre & Eda (Kısa Film)

2018 : Balık Kraker (Kısa Film)

2016 : Kot Farkı (Kısa Film)

2014 : Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda (oyuncu ve yönetmen) (belgesel)

Senaryo:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2016 : Kot Farkı (Kısa Film)

Yapımcı:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2016 : Kot Farkı (Kısa Film)

Oyuncu:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2018 : Adı Zehra (Zehra)(TV Dizisi)

2017 : Kaygı (Genç Kadın)(sinema filmi )

2017 : Aşk ve Gurur (Şükran)(TV Dizisi)

2014 : Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda (oyuncu ve yönetmen) (belgesel)

2013 : Mavi Dalga (Deniz) (sinema filmi )

2012 : Jin (sinema filmi )

Kurgu:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2017 : Taverna Kapısının Önünde (Kısa Film)

2017 : Kar (Kurgu)(sinema filmi )

2016 : Kot Farkı (Kurgu) (Kısa Film)

Yapım Ekibi:

2015 : Tereddut (Yapım Ekibi)(sinema filmi)