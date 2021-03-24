Yaşam koçundan şaşırtan savunma! İlkokul mezunuyum, aylık gelirim 40 bin lira'

Sosyal medyada kendisini yaşam koçu olarak tanıtan kadın hakkında dolandırıcılık iddiası ile soruşturma başlatıldı. İlkokul mezunu olduğunu söyleyen Sevgin Mükerrem Ergüneş aylık gelirinin ise 40 bin lira olduğunu açıkladı. Işıl Avşar’ı 625 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 15 yıl hapsi istenen kadın Işıl’dan da peyderpey 625 bin TL aldığım doğrudur. Kendisini dolandırmadım” dedi.

İstanbul Beykoz ’da insan kaynakları alanında çalışan Işıl Avşar’ın “625 bin 650 lira dolandırıldım” şikâyeti üzerine, yaşam koçu Sevgin Mükerrem Ergüneş, gayrimenkul danışmanı Hatice Defne Balcı ve sosyal medya fenomeni Irmak Avşar’a ‘dini duyguları suistimal yoluyla dolandırıcılık’ suçundan 15’er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması önceki gün görüldü.

‘KÜÇÜK ÜCRETLER ALIYORUM’

Duruşmada savunma yapan Ergüneş, şunları söyledi: “İlkokul mezunuyum, yaşam koçuyum. Aylık gelirim 40 bin lira. Işıl fal baktırmak istedi. Ben de fal bakarak küçük ücretler almaktayım. Erkek arkadaşıyla ilgili sıkıntıdaydı, terapi uyguladım. Bana teşekkür için çiçek bile gönderdi. Işıl’dan da peyderpey 625 bin TL aldığım doğrudur. Hatice’nin hesabına 625 bin 650 lira gönderdi. Kendisini dolandırmadım.”

Hatice Defne Balcı ise olayla ilgisi olmadığını iddia ederek, “Sevgin Hanım benden bir banka kartı çıkartmamı istedi. Eski eşiyle sıkıntıları varmış. Bu nedenle kartı çıkartıp şifresiyle birlikte kendisine verdim. Hiçbir menfaat elde etmedim” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ’