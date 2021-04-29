Yasakta noterler açık mı? Kapanmada noter açık mı, noterler çalışıyor mu?

Tam kapanma 29 Mayıs bugün başlıyor, 17 Mayıs’a kadar devam ediliyor. Kabine toplantısının ardından ilan edilen tam kapanma uygulamasının detayları İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler ve işyerleri hala araştırılamaya devam ediyor. Noterler yasakta açık olacak mı, kapanmada noterler çalışıyor mu? TNB Başkanı Dursun Cin merak edileni açıkladı.

Noterler sokağa çıkma yasağında açık mı, tam kapanmada noterler açık olacak mı? Tam kapanma genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Noter işlemlerinin aksamını istemeyen vatandaşlar yasak boyunca noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin tam kapanmada noterlerin durumuna yönelik merak edilenleri yanıtladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı.

Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.