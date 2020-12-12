Yasakta eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 12-13 Aralık sokağa çıkma kısıtlamasında eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı? İşte nöbetçi eczane listesi...

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam ediyor. 12-13 Aralık sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kurallar ve kapsamı ile ilgili vatandaşlar araştırmalarına devam ederken pek çok kişi de 'Eczaneler açık mı?' sorusunu araştırıyor. Peki, Eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı? İşte 12-13 Aralık nöbetçi eczane listesi...

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağında pek çok kişi de ihtiyaçlarını karşılamak için yasakların kapsamı hakkında bilgi almak istiyor.

ECZANELER AÇIK MI?

Vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında eczaneler geliyor. İçişleri Bakanlığı’nın açık olacak işletme, iş yeri ve kurumlar genelgesinde şöyle diyor; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde nöbetçi olan eczanelerde işlemler devam edecek.

İstanbul Eczacılar Odası, 12-13 Aralık'ta nöbetçi olan eczaneler hakkında açıklama yaptı. Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"12-13 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul 'daki eczanelerimizin çalışma düzeni aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 12 Aralık 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacaktır.

13 Aralık 2020 Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."