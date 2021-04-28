Yasakta bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Kısıtlamada bankalar kapanacak mı?

Bankalar yasakta açık mı? İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’ta sona erecek tam kapanmayla ilgili genelge gönderdi. Genelge kapsamında yasaktan muaf sektörler açıklandı. Peki, kısıtlamada bankalar açık mı, yasakta bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Kısıtlamada bankalar açık mı, 30 Nisan bankalar açık mı? 17 günlük tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlıyor. 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde nerelerin açık ve kapalı olacağı merak ediliyor. Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar yasak boyunca açık olacak. Peki, Yasaklarda bankalar açık mı olacak, kapanacak mı? Merak edilenler İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu.

BANKALAR TAM KAPANMADA AÇIK MI?

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla) yasaktan muaf

10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları,