Yasakta alkol satışı var mı? Alkol yasağı ne zaman başlıyor?

Tam kapanmada alkol yasağı var mı, alkol yasağı kaçta başlıyor? 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında ‘Tam kapanma’ kararı aldı. Tam kapanma kararının ardından hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında alkol satışına izin verilmediğinde ‘tam kapanma’ sürecinde de aynı uygulamanın olup olmayacağı merak edildi. Vatandaşlar merak içinde arama motorlarına yönelirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alkol satışı ile ilgili açıklama yaptı.

Yasakta alkol satışı var mı? 'Tam kapanma' kararı alınmasıyla birlikte alkollü içki satışının da yasak olduğu tartışması başladı. Tekelciler iki farklı görüş dile getirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alkol satışı yasağını doğruladı.

“İSTİSNADA YER ALMIYOR VE KAPALI”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi. Toplantıda, 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri değerlendirildi.

Süleyman Soylu, ‘tam kapanma’ süresince alkol satışı yapan iş yerlerinin kapalı olacağını doğruladı. Soylu, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” dedi.

ALKOL YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasaklarında alkol satışına izin verilmediği bilindiğinden, 29 Nisan Perşembe akşam 19.00 itibariyle alkol satışı yapılamayacak.