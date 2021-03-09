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Yasaklarla ilgili yeni karar! Ek tedbirler geliyor, öğrenciler okul dışına çıkamayacak, 24 saat...

AA |  09 Mart 2021 Salı - 14:47 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 14:47

Koronavirüs salgını ile mücadelede ek tedbir kararı geldi. Yeni alınan karar vatandaşlara duyuruldu. buna göre öğrenciler okulda bulundukları süre içerinde dışarı çıkamayacaklar. Valilik tarafından yapılan duyuruda il ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 314,15'e yükselen Sinop'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı ek tedbirler alındı.


Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ömer  Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.
 
Kurul toplantısında, kent genelinde salgınla mücadele kapsamında bazı  ek tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"İlimiz genelinde binaların önü ve girişlerinde iki veya daha fazla  kişinin bir arada oturarak ya da ayakta durarak sohbet etmesi, çay ve sigara  içilmesi gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği kalabalığa sebep olabilecek  ayaküstü sohbetlerin yapılmaması için, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından  gerekli uyarıcı bilgilendirmenin yapılmasına karar verilmiştir. Kurulumuzca  ayrıca il ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılmasına,  öğrencilerin de okulda bulundukları süre içinde okul dışına çıkmamaları karara  bağlanmıştır."
 
Açıklamada ayrıca, vaka sayılarının azaltılmasına yönelik kent  genelinde ilgili kuruluşlarca çeşitli yöntemlerle bilgilendirmeler yapılmasına ve  kolluk kuvvetlerince denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildiği kaydedildi. 

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