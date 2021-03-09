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Yasaklarla ilgili yeni karar! Ek tedbirler geliyor, öğrenciler okul dışına çıkamayacak, 24 saat...

Yasaklarla ilgili yeni karar! Ek tedbirler geliyor, öğrenciler okul dışına çıkamayacak, 24 saat...