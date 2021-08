Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu, bu illerde...

Yasak haberleri peş peşe geliyor. Valilikler alınan yasak kararlarını duyuruyor. Yangın haberlerinin ardından hemen harekete geçildi. Çok sayıda kentten ormanlara giriş yasağı kararı geldi. Yasak kararının uygulandığı kent sayısının artması bekleniyor. Valilikler vatandaşlara yasak kapsamının detaylarını tek tek duyurdu. Hangi illerde ormanlara giriş yasağı var? Ormanlara giriş yasağı ne kadar sürecek? İşte son eklenenler ile birlikte yasak kararı alınan iller...

Aksaray’da ormanlara girişler 2 ay yasaklandı

Aksaray Valiliği, yangınla mücadele kapsamında 2 ay süreyle kentteki ormanlara girişleri yasakladı.

Valilik tarafından alınan karar gereği Hasandağı mesire alanı dışındaki tüm ormanlık alanlara girmek ve piknik yapmak, 2 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilerek, ''Aksaray genelinde ormanlara giriş çıkışlar 30.09.2021 tarihine kadar Valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım'' denildi.

Tunceli'de ormanlara giriş yasağı

Tunceli'de, olası orman yangınlarına karşı şehir merkezi ile 5 ilçede bulunan ormanlık alanlara girişler, 30 gün boyunca yasaklandı.

Tunceli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı. Kentin ormanlık alanlarının geniş olması olası kötü durum yaşanmaması için hafta sonu da dahil olmak üzere kent merkezi ve 5 ilçede bulunan ormanlık alanlara girişler, 1 ay süreyle yasakladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizdeki yüksek sıcaklıkların ağustos ayında da artarak devam edeceği ve buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek;

Balıkesir Valiliği ormanlara giriş yasağının ardından ateş yakmayı da yasakladı

Balıkesir Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş yasağına ilave olarak, 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar kontrol altında tutulan özel piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmasını da yasaklandı.

Balıkesir Valiliği tarafından, havaların ısınmasıyla ilgili olası yangın risklerine karşı alınan karar ile belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş 31 Ekim Pazar gününe kadar yasaklanmıştı. Hava sıcaklığının artması nedeniyle belirlenen mesire alanlarında ateş yakılması da yasaklandı.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Kars’ta ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, kentte ormanlık alanlara girişleri 1 ay süreyle yasakladı. Ayrıca piknik yaparken ateş yakanların adreslerinin alınarak, olası yangınlardan sorumlu tutulacakları belirtildi.

Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Türker Öksüz'ün başkanlığında toplandı. Ülke genelindeki orman yangınlarının görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde olası orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler de değerlendirildi. Yangından önce yangın anında ve yangın söndükten sonra yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda, 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara giriş- çıkışın yasaklanmasına karar verildi. Orman teşkilatı tarafından köylerde orman yangınının önlenmesi ve orman yangını çıktığında söndürülmesi konusunda bilinçlendirme çalışması yapılmasına da karar veren komisyon; piknik amacıyla ormanda ateş yakmama konusunda yöre halkının bilinçlendirileceğini ve yollar kenarlarında orman işletme müdürlüklerince yangın emniyet şeritleri oluşturulacağını kaydetti. Her ilçedeki orman yangını komisyonlarının, piknik alanlarını belirleyip, gerekli koruma tedbirlerini alacaklarına yer verilen komisyon kararında şunlar kaydedildi:

Bilecik'te ormanlara giriş yasağı

Bilecik Valiliği, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon kararı gereği ormanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Öte yandan komisyon kararıyla jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda denetimleri artırırken, köy muhtarları da orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları için uyarıldı.

Elazığ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Elazığ Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 2 ay boyunca yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında, idari işlem yapılacak.

Çorum'da ormanlara giriş yasaklandı

Çorum Valiliği, kentte ormanlık alanlara girişlerin yanı sıra anız ve bahçe atıklarının yakılmasını 30 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Çorum'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle ağustos ayı süresince il genelindeki ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan ve 30 Ağustos'a kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İçinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaktır. Ormanları korumak amacıyla bağ-bahçede temizlik amaçlı anız yakmak yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerin de gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."

Eskişehir’de 30 Eylül'e kadar ormanlara girişler yasaklandı

Eskişehir Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun yasağa ilişkin karar alındığı belirtilen açıklamada, “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik gereğince ilimizde Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Kararlarıyla 02.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında Ormanlara Giriş-Çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

Muş'ta 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara giriş yasağı

Muş Valiliği, bugünden itibaren ormanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdu. Valilik, belirlenen ormanlık alanlarda piknik yapılmayacağını, mangal ve semaver yakılmayacağını belirtti.

Tokat'ta ormanlara giriş yasağı

Tokat Valiliği, ağustos ve eylül aylarında tescilli piknik ile mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmayı, gezmeyi, motorlu taşıt kullanmayı ve kamp yapmayı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki ormanların, halk tarafından yoğun olarak piknik amaçlı kullanılması nedeniyle yangın riski altında olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"1 Ağustos 2021 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak, ilimiz genelinde anız ve bahçe artıkları toplanarak yakılması, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Genel Kolluk Kuvvetleriyle Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı koruma ve kontrol ekipleri gibi görevliler, sorumluluk alanlarına giren köy muhtarlıkları ve kaymakamlıklarda mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır."

Kilis'te ormanlara giriş yasağı

Kilis Valiliği'nce kentte bulunan ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı açıklandı.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarının artabilme riskiyle yasaklama kararı alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Orman Yasası'nın 31 ve 3'inci maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaremiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."

Isparta'da ormana giriş yasaklandı

Isparta'da 31 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında ormanlar, piknik alanları, ören yerleri ve mesirelik alanlara girişler yasaklandı.

Kırıkkale'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kırıkkale Valiliği, kentte ormanlık alanlara girişlerin 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kırıkkale Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "30 Temmuz- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında (görevli personel hariç) her ne maksatla olursa olsun; Kırıkkale 100'üncü Yıl Devlet Ormanına, Yuva, Hasandede , Dinek Dağı , Çelebi , Ahılı köyü, Çelebi Karabucak Köyü Ağaçlandırma Sahalarına, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri ile Karakeçili Kızılırmak , Keskin Attepesi ve çevresindeki Ağaçlandırma Sahalarına, Dinek dağı orman alanına, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki Toprak Muhafaza sahaları ile Sulakyurt ilçesi Deredüzü Köyü çevresindeki Ağaçlandırma Sahalarına, Pazarcık Köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahası ile Sulakyurt ilçesi Özdere Ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki Erozyon Kontrol Sahası'na, Kazmaca Ağaçlandırma Sahası, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar Ağaçlandırma sahaları ile Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahalarına ve her türlü Orman ve Ağaçlandırma sahalarına girmek yasaktır" denildi.

Şanlıurfa'da orman ve mesire alanlarına girişler yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kentte bulunan orman ve mesire alanlarına girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, sıcak hava medeniye yasaklama kararının alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizdeki mevsimsel sıcaklık değerleri gözlemlendiğinde, olağanüstü hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarımızda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla; 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 9. ve 66. maddeleri kapsamında, piknik ve mesire yerleri dışında kalan İlimizdeki orman alanlarına giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."

Edirne ve Tekirdağ valilikleri, ormanlara girişlerin 1 ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Tekirdağ Valiliği de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, "Tekirdağ il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Köyler, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır" ifadeleri kullanıldı.

Uşak'ta ormanlara girişler 2 ay yasaklandı

Uşak'ta ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 2 ay boyunca yasaklandı.

Uşak Valiliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, meydana gelebilecek yangınlara karşı birtakım önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları hariç, 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Çankırı'da ormanlara giriş 15 Eylül'e kadar yasaklandı

Çankırı Valiliği, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 30.07.2021 tarih ve 1 nolu kararı ile ilimiz sınırları içerisinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere; ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş 15.09.2021 günü bitimine kadar yasaklanmıştır" denildi.

Gümüşhane’de ormana girmek yasaklandı

Gümüşhane Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların ikinci bir değerlendirmeye kadar yasaklandığını duyurdu.

Gümüşhane Valiliği kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar kentteki piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, piknik, çoban ateşi, mangal yakma vb. faaliyetler ile birtakım kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla; yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar Gümüşhane ilinin tamamında piknik, mesire yeri, ormanlık alanlar ve yangına sebebiyet verebilecek tüm alanlara piknik ve benzeri amaçlarla girişler yasaklanmıştır. Ayrıca yangına sebebiyet verebilecek havai fişek atımları da yasaklanmıştır” denildi.

Kırklareli'de ormanlara giriş 1 ay süreyle yasaklandı

Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

Açıklamada, orman civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının her türlü tedbiri alacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kırklareli ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 30.07.2021-31.08.2021 tarihleri arasında uygulanır."

Konya'da 2 ay ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Konya Valiliği, orman yangılarıyla ilgili mücadele kapsamında kent ormanı ve mesire alanları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişleri 2 ay boyunca yasakladı.

Konya Valiliği, 31 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında kent ormanı ve mesire alanları haricinde tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yapılan açıklamada, ''Ormanlardaki sürü sahipleri, taş ocağı, maden ocaklarında çalışanlar, ormancılık yapanlar, kamu kurum ve kuruluşların orman alanı içerisinde şantiyede çalışanlar haricinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı'' denildi.

Hatay'da ormanlara giriş yasaklandı

Hatay Valiliği'nce orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişlerin yasakladığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; resmi makamlarca belirlenen, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş- çıkışların 31 Ekim'e kadar yasaklandığı kaydedildi. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi yönünde de karar alınırken, uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı vurgulandı.

Batman'da ormanlara girişe yasak

Batman Valiliği, piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara girişlerin ikinci emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı

Bursa Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, mesire alanlarındaki piknik faaliyetlerinin de 19.00 ile 07.00 saatleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Bursa Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu. Bursa Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Bursa sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır. Kent merkezi ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19.00’dan sonra ertesi sabah saat 07.00’a kadar mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaklanmıştır. Uludağ Milli Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19.00’dan ertesi sabah saat 07.00’a kadar mangal yakmak, bunun dışındaki milli park alanları ile Çobankaya-Bakacak yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Orman Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.”