Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu, bu illerde...

Yasaklarla ilgili flaş gelişme! Açıklamalar peş peşe yapıldı. Valilikler yasak kararlarını duyurdu. Yasak kararı alınan kent sayısının giderek artması bekliyor. Çok sayıda ilde harekete geçildi. Yangın haberlerinin ardından ormanlara girişlere yasak getirildi. Valilikler vatandaşlara ormanlara giriş yasağı kararlarının tüm ayrıntılarını tek tek açıkladı. Yeni eklenen illerle birlikte sayı artmaya devam ediyor. İşte yasak kararı alınan tüm iller...

Yasak haberleri peş peşe geliyor. Valilikler alınan yasak kararlarını duyuruyor. Yangın haberlerinin ardından hemen harekete geçildi. Çok sayıda kentten ormanlara giriş yasağı kararı geldi. Yasak kararının uygulandığı kent sayısının artması bekleniyor. Valilikler vatandaşlara yasak kapsamının detaylarını tek tek duyurdu. Hangi illerde ormanlara giriş yasağı var? Ormanlara giriş yasağı ne kadar sürecek? İşte son eklenenler ile birlikte yasak kararı alınan iller...

Aksaray’da ormanlara girişler 2 ay yasaklandı

Aksaray Valiliği, yangınla mücadele kapsamında 2 ay süreyle kentteki ormanlara girişleri yasakladı.

Valilik tarafından alınan karar gereği Hasandağı mesire alanı dışındaki tüm ormanlık alanlara girmek ve piknik yapmak, 2 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilerek, ''Aksaray genelinde ormanlara giriş çıkışlar 30.09.2021 tarihine kadar Valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım'' denildi.

Tunceli'de ormanlara giriş yasağı

Tunceli'de, olası orman yangınlarına karşı şehir merkezi ile 5 ilçede bulunan ormanlık alanlara girişler, 30 gün boyunca yasaklandı.

Tunceli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı. Kentin ormanlık alanlarının geniş olması olası kötü durum yaşanmaması için hafta sonu da dahil olmak üzere kent merkezi ve 5 ilçede bulunan ormanlık alanlara girişler, 1 ay süreyle yasakladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizdeki yüksek sıcaklıkların ağustos ayında da artarak devam edeceği ve buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek;

01.08.2021 tarihinden itibaren 01.09.2021 tarihine kadar geçici olarak ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı aşağıdaki kararlar alınmıştır. Tunceli Merkez- Çalkıran, Pınar Köyü, Çiçekli, Dalören, Vezgür, Aktuluk, Munzur Vadisi, Hozat-Aliboğazı, Semuşağı, Karaçavuş, Yenibaş, Boydaş, Çakmaklı, Ovacık- Karataş, Buzlutepe, Karaoğlan, Pülümür- Kabayel, Mezra, Kızılmescit, Salördek, Pülümür Vadisi, Nazımiye- Büyükyurt, Alacık, Çıralı, Bezik Ormanları, Doğantaş, Dereova, Yiğitler, Mazgirt-Dallıbel Ormanlık alanlarına giriş- çıkış yasaklanmıştır. Orman alanları içerisinde yetkili kurumlarca belirlenmiş piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangal-semaver- ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, Jandarma Komutanlığı Personeli, Emniyet Müdürlüğü Personeli ve mahalle muhtarlıklarınca koordinasyon ve kontrol sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanlar civarında izin verilen yerler haricinde 01.09.2021 tarihine kadar kamp yapılmasına ve saat 20.00’den sonra piknik vb. faaliyetlere müsaade edilmeyecektir."

Balıkesir Valiliği ormanlara giriş yasağının ardından ateş yakmayı da yasakladı

Balıkesir Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş yasağına ilave olarak, 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar kontrol altında tutulan özel piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmasını da yasaklandı.

Balıkesir Valiliği tarafından, havaların ısınmasıyla ilgili olası yangın risklerine karşı alınan karar ile belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş 31 Ekim Pazar gününe kadar yasaklanmıştı. Hava sıcaklığının artması nedeniyle belirlenen mesire alanlarında ateş yakılması da yasaklandı.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“İçinde bulunduğumuz hafta boyunca hava sıcaklıklarının artış göstermeye devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda yangın riskinin yükselmesi ve orman kenarlarında kontrollü de olsa piknik amaçlı ateşlerin oluşturduğu tehlikeli durumlar göz önüne alınarak 29 Temmuz 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Ormanlara Giriş ve Çıkışların Yasaklanmasına İlişkin kararımıza ilave olarak? 1 Eylül 2021 tarihine kadar il genelinde bütün mesire yerleri, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parkların içindeki bütün alanlarda mangal, semaver, kamp ateşi, piknik ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu alanların yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan kuruluşlar tarafından ateş yakılmasına izin verilmeyecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Söz konusu alanlar Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile kolluk birimleri tarafından etkili bir şekilde denetlenecektir.”

Kars’ta ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, kentte ormanlık alanlara girişleri 1 ay süreyle yasakladı. Ayrıca piknik yaparken ateş yakanların adreslerinin alınarak, olası yangınlardan sorumlu tutulacakları belirtildi.

Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Türker Öksüz'ün başkanlığında toplandı. Ülke genelindeki orman yangınlarının görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde olası orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler de değerlendirildi. Yangından önce yangın anında ve yangın söndükten sonra yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda, 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara giriş- çıkışın yasaklanmasına karar verildi. Orman teşkilatı tarafından köylerde orman yangınının önlenmesi ve orman yangını çıktığında söndürülmesi konusunda bilinçlendirme çalışması yapılmasına da karar veren komisyon; piknik amacıyla ormanda ateş yakmama konusunda yöre halkının bilinçlendirileceğini ve yollar kenarlarında orman işletme müdürlüklerince yangın emniyet şeritleri oluşturulacağını kaydetti. Her ilçedeki orman yangını komisyonlarının, piknik alanlarını belirleyip, gerekli koruma tedbirlerini alacaklarına yer verilen komisyon kararında şunlar kaydedildi:

"Orman İşletme Müdürlükleri yangına hassas olup önem ve öncelik arz eden yerlerdeki uyarı levhalarını artırarak en ücra köşelere kadar götürecekler, bu levhaların kontrolleri de orman muhafaza memurlarına yaptırılacak, her ne suretle olursa olsun, piknik tüpü de dahil hiçbir şekilde ateş yakılmayacak, sıcak piknik yapılmasına müsaade edilmeyecek, ayrıca giriş-çıkışların yasaklandığı yerlere de girişin yasak olduğunu gösteren uyarı levhaları konacaktır. Piknik yapanların ve ateş yakanların piknik yapmamaları ve ateş yakmamaları hususunda devriye görevi yapan görevliler tarafından uyarılmaları, ateş yakmakta ve piknik yapmakta ısrar etmeleri durumunda araçların plaka numaralarıyla sürücülerin adresleri alınarak buralarda çıkabilecek orman yangınından kendilerinin sorumlu tutulacakları konusunda uyarılacaklar, ısrar etmeleri halinde yasal işlem yapılmak üzere suç zaptı tanzim edeceklerdir. Ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği sahalardaki yangın emniyet yol ve şeritlerinin bakımları, akaryakıt ve yağ giderleri Orman Bölge Müdürlüğü'nce karşılanarak, Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makineleriyle yapılacaktır. Yangına hassas bölgelerde, yangın sezonu boyunca makine parkları hazır halde tutulacak orman yangını olması halinde akaryakıtı ilgili İşletme Müdürlüğü'nce karşılanmak üzere, DSİ. 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Özel İdare İl Müdürlüğü ile Aras EDAŞ İl Koordinatörlüğü ağır iş makineleri, belediyece de itfaiye araçları il kriz merkezinin talebi üzerine verilecektir. Ayrıca bu makineler Orman Bölge Müdürlüğü'nün talebi halinde yangın mahalline hareket edecekler ve Orman Bölge Müdürlüğü yangının şiddetli olması ve tehlike arz etmesi durumunda bu kurumlardan ek iş makinesi talep edebilecektir. Yangın çıkma riski bulunan çöp depolama alanları için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, buradaki olası yangınlar Belediye Başkanlıkları tarafından öncelikle önlenecektir. Belediyeler çöp alanlarının etrafını dozerle çevirip şerit açacak, kritik günlerde bu alanlarda Belediye başkanlıklarınca dozer ve arazöz görevlendirilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Orman İşletme müdürlüklerinin talebi halinde yangın ilk müdahale ekiplerine, orman yangınlarında olası yaralanma ve zehirlenmelere karşı ilk yardım eğitimi verilecektir. Köy telefonları, muhtarlıklar tarafından devamlı çalışır vaziyette bulundurulacaktır. Orman İşletme müdürlüklerince yangın riskinin az olduğu saatlerde (öğleden evvel) yol kenarlarında yangın çıkma ve yayılma tehlikesini arttıran cam, kağıt, plastik vb. gibi yanıcı maddeler toplattırılacaktır."

Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, yangın anında ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili de bir dizi kararlar aldı.

Bilecik'te ormanlara giriş yasağı

Bilecik Valiliği, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon kararı gereği ormanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Bilecik Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Fatih Kadirlioğlu başkanlığında toplandı. Olası orman yangınlarına karşı komisyon kararı gereği 1 Eylül'e kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Komisyon kararında, “Bilecik İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalarda 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda ATV , UTV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla spor tif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları yasaklanmıştır. Bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül tarihleri arasında akşam saat 19.00‘den sonra ertesi sabah 07.00’e kadar mangal, semaver ve benzeri ateş yakmak yasaklanmıştır. Erikli ve Kınık Tabiat Parkı sahası içindeki mangal yakmak yasak olup, diğer piknik-mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül tarihleri arasında akşam saat 19.00‘den sonra ertesi sabah 07.00’e kadar mangal yakmak, bunun dışındaki tabiat park alanları ve yolları boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. Tüm Belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurulacaktır” denildi.

Öte yandan komisyon kararıyla jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda denetimleri artırırken, köy muhtarları da orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları için uyarıldı.

Elazığ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Elazığ Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 2 ay boyunca yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında, idari işlem yapılacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayıp diğer bölgelerde de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili kontrol altına alma ve söndürme işlemleri devam ederken, başka bölgelerde de yangın çıkmaması için önlemler alınıyor. Bu kapsamda Elazığ Valiliği tarafından il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 1 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulacak ekipler tarafından gözetim ve denetim yapılacak. Yasaklara uymayanlar hakkında ise idari işlem uygulanacak.

Çorum'da ormanlara giriş yasaklandı

Çorum Valiliği, kentte ormanlık alanlara girişlerin yanı sıra anız ve bahçe atıklarının yakılmasını 30 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Çorum'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle ağustos ayı süresince il genelindeki ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan ve 30 Ağustos'a kadar ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İçinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaktır. Ormanları korumak amacıyla bağ-bahçede temizlik amaçlı anız yakmak yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerin de gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."

Eskişehir’de 30 Eylül'e kadar ormanlara girişler yasaklandı

Eskişehir Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun yasağa ilişkin karar alındığı belirtilen açıklamada, “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik gereğince ilimizde Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Kararlarıyla 02.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında Ormanlara Giriş-Çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

Muş'ta 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara giriş yasağı

Muş Valiliği, bugünden itibaren ormanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdu. Valilik, belirlenen ormanlık alanlarda piknik yapılmayacağını, mangal ve semaver yakılmayacağını belirtti.

Muş Valiliği, meteoroloji den alınan hava tahmini raporlarına göre, sıcaklık değerlerinin artacağının belirlenmesi üzerine olası yangınlara karşı kararlar aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'a kadar ormanlara girişin yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı; Muş ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin, 31 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmasına (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç), bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklanmasına, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün; Muş Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Jandarma Komutanlığı personelince müştereken sağlanmasına, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 30.09.2021 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmemesine, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe artığı, ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine, yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanmasına, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte; uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılması, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığının artırılmasına, halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere köy ve mahalle cami imamlarımızca konuşmalar yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınmasına, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve VEDAŞ tarafından her türlü tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

Tokat'ta ormanlara giriş yasağı

Tokat Valiliği, ağustos ve eylül aylarında tescilli piknik ile mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmayı, gezmeyi, motorlu taşıt kullanmayı ve kamp yapmayı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki ormanların, halk tarafından yoğun olarak piknik amaçlı kullanılması nedeniyle yangın riski altında olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"1 Ağustos 2021 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak, ilimiz genelinde anız ve bahçe artıkları toplanarak yakılması, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Genel Kolluk Kuvvetleriyle Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı koruma ve kontrol ekipleri gibi görevliler, sorumluluk alanlarına giren köy muhtarlıkları ve kaymakamlıklarda mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır."

Kilis'te ormanlara giriş yasağı

Kilis Valiliği'nce kentte bulunan ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı açıklandı.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarının artabilme riskiyle yasaklama kararı alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Kilis ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9'uncu ve 66'ıncı Maddeleri uyarınca 30.07.2021-30.09.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Orman Yasası'nın 31 ve 3'inci maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaremiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."

Isparta'da ormana giriş yasaklandı

Isparta'da 31 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında ormanlar, piknik alanları, ören yerleri ve mesirelik alanlara girişler yasaklandı.

Isparta Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi hükmüne uygun olarak Isparta ili dahilindeki ormanlık alanlara (milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında 31 Temmuz- 5 Ağustos 2021 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırıkkale'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kırıkkale Valiliği, kentte ormanlık alanlara girişlerin 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kırıkkale Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "30 Temmuz- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında (görevli personel hariç) her ne maksatla olursa olsun; Kırıkkale 100'üncü Yıl Devlet Ormanına, Yuva, Hasandede , Dinek Dağı , Çelebi , Ahılı köyü, Çelebi Karabucak Köyü Ağaçlandırma Sahalarına, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri ile Karakeçili Kızılırmak , Keskin Attepesi ve çevresindeki Ağaçlandırma Sahalarına, Dinek dağı orman alanına, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki Toprak Muhafaza sahaları ile Sulakyurt ilçesi Deredüzü Köyü çevresindeki Ağaçlandırma Sahalarına, Pazarcık Köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahası ile Sulakyurt ilçesi Özdere Ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki Erozyon Kontrol Sahası'na, Kazmaca Ağaçlandırma Sahası, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar Ağaçlandırma sahaları ile Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahalarına ve her türlü Orman ve Ağaçlandırma sahalarına girmek yasaktır" denildi.

Şanlıurfa'da orman ve mesire alanlarına girişler yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kentte bulunan orman ve mesire alanlarına girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, sıcak hava medeniye yasaklama kararının alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizdeki mevsimsel sıcaklık değerleri gözlemlendiğinde, olağanüstü hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarımızda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla; 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 9. ve 66. maddeleri kapsamında, piknik ve mesire yerleri dışında kalan İlimizdeki orman alanlarına giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."

Edirne ve Tekirdağ'da ormanlara giriş 1 ay süreyle yasaklandı

Edirne ve Tekirdağ valilikleri, ormanlara girişlerin 1 ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Edirne il sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaktır. Orman üretiminde çalışanlar, tarım-hayvancılık-arıcılık vb. zirai faaliyetler de bulunanlar bu yasaktan muaftır. Ruhsatlı veya kontrollü girilenler ormanlık alanlardaki mesire alanlarına giriş yasaktır. Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların yakılması yasaktır. Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. İhtiyaç görülmesi halinde İlçe Kaymakamları tarafından da kendi ilçelerine özgü ek tedbirler alınacaktır. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır" denildi.

Tekirdağ Valiliği de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, "Tekirdağ il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Köyler, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır" ifadeleri kullanıldı.

Uşak'ta ormanlara girişler 2 ay yasaklandı

Uşak'ta ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 2 ay boyunca yasaklandı.

Uşak Valiliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, meydana gelebilecek yangınlara karşı birtakım önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları hariç, 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Çankırı'da ormanlara giriş 15 Eylül'e kadar yasaklandı

Çankırı Valiliği, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, artan sıcaklar nedeniyle 30 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 30.07.2021 tarih ve 1 nolu kararı ile ilimiz sınırları içerisinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere; ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş 15.09.2021 günü bitimine kadar yasaklanmıştır" denildi.

Gümüşhane’de ormana girmek yasaklandı

Gümüşhane Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların ikinci bir değerlendirmeye kadar yasaklandığını duyurdu.

Gümüşhane Valiliği kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar kentteki piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, piknik, çoban ateşi, mangal yakma vb. faaliyetler ile birtakım kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla; yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar Gümüşhane ilinin tamamında piknik, mesire yeri, ormanlık alanlar ve yangına sebebiyet verebilecek tüm alanlara piknik ve benzeri amaçlarla girişler yasaklanmıştır. Ayrıca yangına sebebiyet verebilecek havai fişek atımları da yasaklanmıştır” denildi.

Kırklareli'de ormanlara giriş 1 ay süreyle yasaklandı

Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kırklareli ili orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021-31.08.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Kırklareli il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasasının 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır."

Açıklamada, orman civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının her türlü tedbiri alacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kırklareli ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 30.07.2021-31.08.2021 tarihleri arasında uygulanır."

Konya'da 2 ay ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Konya Valiliği, orman yangılarıyla ilgili mücadele kapsamında kent ormanı ve mesire alanları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişleri 2 ay boyunca yasakladı.

Konya Valiliği, 31 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında kent ormanı ve mesire alanları haricinde tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yapılan açıklamada, ''Ormanlardaki sürü sahipleri, taş ocağı, maden ocaklarında çalışanlar, ormancılık yapanlar, kamu kurum ve kuruluşların orman alanı içerisinde şantiyede çalışanlar haricinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı'' denildi.

Hatay'da ormanlara giriş yasaklandı

Hatay Valiliği'nce orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişlerin yasakladığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; resmi makamlarca belirlenen, mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş- çıkışların 31 Ekim'e kadar yasaklandığı kaydedildi. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi yönünde de karar alınırken, uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı vurgulandı.

Batman'da ormanlara girişe yasak

Batman Valiliği, piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara girişlerin ikinci emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde orman yangınları sürerken, Batman Valiliği'nce kentte olası orman yangınlarına karşı tedbirler alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Batman ilinde oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak ormana giriş çıkışları kontrol altına alma ihtiyacı doğmuştur. Piknik ve mesire yerleri dışında ormana giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü şekilde giriş çıkış yapacaktır. İş sahipleri en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi verecektir. Bu karar il ve ilçelerde belediyelerce köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacaktır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı

Bursa Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, mesire alanlarındaki piknik faaliyetlerinin de 19.00 ile 07.00 saatleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Bursa Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu. Bursa Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Bursa sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır. Kent merkezi ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19.00’dan sonra ertesi sabah saat 07.00’a kadar mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaklanmıştır. Uludağ Milli Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19.00’dan ertesi sabah saat 07.00’a kadar mangal yakmak, bunun dışındaki milli park alanları ile Çobankaya-Bakacak yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Orman Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.”

Niğde'de ormanlara giriş yasağı

Niğde’de, bazı ilçe ve köylerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Niğde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlar, valilik tarafından açıklandı. Açıklamada, bazı ilçe ve köylerde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşulu ile orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar ve orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç olmak üzere; merkez Dündarlı Kasabası, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl Turizm Bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler Köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar 31.07.2021-15.09.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlar ile sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılması için yangına hassas bölgelerdeki muhtarlıklar ve camilerde yapılacak anonslar vasıtası ile vatandaşlar bilgilendirilecektir."

Çanakkale'de ormanlara giriş 1 ay yasak

Çanakkale Valiliği'nce olası yangınlara karşı il genelinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak yasak, 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler’ hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği’nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.

Gaziantep'te ormanlara girişe 15 gün yasak

Gaziantep Valisi Davut Gül, kent genelindeki ormanlara girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" dedi.

Balıkesir'de ormanlara giriş 3 ay yasaklandı

Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş–çıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca ‘Valilik oluru’ alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır. Acil durumlarda ise sözlü talimatlar uygulanacak, takiben en kısa sürede yazılı ‘olur’a dönüştürülecektir. Belirtilen piknik yapılacak alanlar ile 30. Maddesinde belirtilen girişi yasaklanan tehlikeli ve kıymetli alanların kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ve/veya Orman İşletme Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlıklarınca sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmeyecektir”

Ayrıca, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınması, alınan kararlar arasında yer aldı.