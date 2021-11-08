Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Nefesler tutuldu! Bugün belli oluyor

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Restoran, kafe, AVM, yüz yüze eğitim hepsini kapsayacak. Masaya yatırılıyor. Ve belli olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kritik toplantıda; G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, artan gıda fiyatları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuşulacak başlıklar arasında olacak. Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşmasını yapacak. Öte yandan artan koronavirüs vakaları sebebiyle yasakların tekrar gelip gelmemesi masaya yatırılacak. Bazı uzmanlar sokağa çıkma yasaklarının geri gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Bazıları ise aşılama ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının koronavirüs ile mücadelede yeterli olduğunu savunuyor. İşte yasaklarla ilgili tüm detaylar.