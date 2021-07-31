Gazetevatan.com » Gündem » Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Kamu kuruluşları, AVM, restoran, kafe, bar, gece kulübü, spor salonu, konser, sinema, tiyatro, hepsini kapsıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yasaklar...
Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Kamu kuruluşları, AVM, restoran, kafe, bar, gece kulübü, spor salonu, konser, sinema, tiyatro, hepsini kapsıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yasaklar...
Yasaklar geliyor. Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması... Kamu kuruluşları, AVM, restoran, kafe, bar, gece kulübü, spor salonu, konser, sinema, tiyatro, hepsini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyali verdi. Artan vaka sayılarıyla birlikte yasaklar tekrar gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artan vakalara, yeni tedbirlere ve aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine sorulara yanıt vererek, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Öte yandan, İstanbul, Çanakkale, Gaziantep, Batman, Aydın, Kocaeli, Niğde, Balıkesir, Denizli, Bursa, Batman, Hatay, Konya, Gümüşhane, Çankırı, Antalya, Edirne, Mersin, Şanlıurfa, Isparta, Tekirdağ, Sivas, Yozgat ve İzmir'den de peş peşe ormanlara giriş yasak kararları geldi. İşte yasaklarla ilgili tüm detaylar...
Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyali verdi. Kamu kuruluşları, AVM, restoran, kafe, bar, gece kulübü, spor salonu, konser, sinema, tiyatro, hepsini kapsıyor. Artan vakalara, yeni tedbirlere ve aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Uzmanlar ise aşı olmayanlara tedbirler uygulanması gerektiğine vurgu yaptı. Öte yandan birçok ilde ormanla giriş yasağı getirildi. İşte tüm detaylar...