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Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! Geri geliyor... Resmen açıklandı, bayram öncesi...
Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Resmi açıklama geldi. Yeni yasak kararı verildi. Delta varyantı Türkiye'de artmaya devam ediyor. Bilim Kurulu koronavirüsteki son gelişmeleri görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları ve yeni yasak kararları...