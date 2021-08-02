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Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! AVM, maç, tiyatro, sinema, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı... Hepsini kapsıyor, yasaklar bugün...
Yasaklar ile ilgili son dakika gelişmesi. AVM, maç, tiyatro, sinema, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı... Hepsini kapsıyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Vaka sayılarının yeniden artması ile birlikte tekrar gündemde. Koronavirüs salgını ile ilgili alınacak yeni tedbirler ve aşı olmayanlara kısıtlama getirip getirilmeyeceği belli oluyor.
Yeni yasaklar gelecek mi?Aşı yaptırmayanlar için kısıtlma söz konusu olacak mı? Herkes merakla bekliyordu. Bugün belli oluyor.