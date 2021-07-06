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Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! Yeni yasaklar geliyor...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığı 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'de normalleşme başladı. Fakat hükümetin gündeminde aşı olmayanlar için yeni yasaklar yolda. Hükümet aşı olmayan vatandaşları teşvik etmek için bir takım yasakları gündemine aldı. Buna göre aşı olmayan vatandaşların maçlara, tiyatrolara, sinemaya alınmaması gibi yasakların getirileceği konuşuluyor... İşte yasaklarla ilgili son dakika bilgileri...
Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! Hükümet aşıyı reddedenlerin direnişini kırmak için yaptırımları devreye sokmayı tartışıyor. ‘Aşı olmayanlar maça, sinemaya alınmasın’ önerisi hükümetin gündeminde...