Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! Restoran, kafe, AVM hepsini kapsıyor! Tarih verdi

Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Restoran, kafe, AVM gibi bütün kapalı alanları kapsıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya flaş bir öneride bulunarak, aşı karşıtlarına yasakların geri gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bilim Kurulu üyelerinden ise konuyla ilgili 'Yasaklar gündemimizde yok' açıklaması gelmişti. Bazı uzmanlar ise vakaların tekrar yükselmesi yasakların tekrar geri gelebileceğini ifade etmişti. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm gelişmeler...