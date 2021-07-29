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Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! AVM, restoran, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonu, sinema, tiyatro... Onay verildi... Yasal düzenleme...
Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi! AVM, restoran, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonu, sinema, tiyatro... Hepsini kapsıyor. Milyonları ilgilendiriyor. Aşı olmayanlara yönelik uygulanması planlara yasakların hukuksal boyutu tartışılıyor. Konu ile ilgili hukukçular onay verdi. Ayrıca aşı zorunluluğunun yerine getirilmesi için ek tedbirler alınarak, haklı mazeret olmaksızın aşı yaptırmayanların belli hizmetlerden yararlanmaları veya belirlenen yerlere giriş çıkışları engellenebilir. İşte yasaklarla ilgili tüm detaylar...
Yasaklarla ilgili flaş açıklama Vakaların tırmanmaya başlaması, gözleri aşısızlara çevirdi. Bazı sosyal ve kamusal alanlarda aşı olmayanlara yasak getirilmesi tartışılıyor. Peki böyle bir yasak gerekli mi, hukuka ve insan haklarına aykırı mı? İşte yasaklarla ilgili tüm gelişmeler...