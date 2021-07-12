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Yasaklarla ilgili flaş gelişme! Yasaklar geri dönüyor... İlk yasak geldi... İl il belli oldu
Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme. Yasaklar geri dönüyor. Dünyada 90’dan fazla ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı Delta varyantı Türkiye'de de görüldü. Bakan Koca virüs ile ilgili 'kontrol altında tutmak zorlaşıyor' diyerek ilk yasak haberini duyurdu. Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.
Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran ülkelerde yeni vakaların artmasıyla birlikte hükümetler kısıtlamaların bazılarını yeniden yürürlüğe koydu. Delta varyantının hızla yayıldığı Hollanda ve İspanya’nın Katalonya bölgesinde diskotek ve gece kulüpleri tekrar kapatıldı.