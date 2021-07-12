Yasaklarla ilgili flaş gelişme! Yasaklar geri dönüyor... İlk yasak geldi... İl il belli oldu

Yasaklarla ilgili son dakika açıklaması! Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran ülkelerde yeni vakaların artmasıyla birlikte hükümetler kısıtlamaların bazılarını yeniden yürürlüğe koydu. Delta varyantının hızla yayıldığı Hollanda ve İspanya’nın Katalonya bölgesinde diskotek ve gece kulüpleri tekrar kapatıldı.