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Yasaklarla ilgili flaş duyuru! Ve il il açıklandı! 1 Mart itibarıyla...
Yeni yasaklar duyuruldu. İl il açıklandı. Yerinde karar dönemi kapsamında her ilin hıfzıssıhha kurulları illere özel yeni yasak kararları aldı. İşte il il gelen son yasak kararları...
Sağlık Bakanlığınca duyurulan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayılarının açıklaması ile birlikte 'yerinde karar dönemi' kapsamında her ilin hıfzıssıhha kurulları illere özel yeni kısıtlama kararları aldı. İşte il il gelen son kısıtlama kararları...