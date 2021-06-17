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Yasakları kaldıracak flaş adım! Bugün başlıyor... Bakan Koca duyurdu

Yasakların kaldırılma süreciyle ilgili dikkat çeken adım! 35 yaş üzeri vatandaşların aşı randevusu alma hakkı bugün başlıyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili önemli bir değerlendirmede bulunarak, "Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak." ifadelerini kullandı.

Yasakları kaldıracak flaş adım! Bugün başlıyor... Bakan Koca duyurdu
Yasakların kaldırılmasıyla ilgil önemli adım! Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aşılamanın hız kazandığı günlerde tam açılmaya giden yolda yeni kademeler kaydediliyor. Sağlık Bakanı Koca flaş açıklamayı 'yarın (bugün) başlıyor' diyerek yaptı
 
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