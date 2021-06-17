Yasakları kaldıracak flaş adım! Bugün başlıyor... Bakan Koca duyurdu

Yasakların kaldırılmasıyla ilgil önemli adım! Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aşılamanın hız kazandığı günlerde tam açılmaya giden yolda yeni kademeler kaydediliyor. Sağlık Bakanı Koca flaş açıklamayı 'yarın (bugün) başlıyor' diyerek yaptı