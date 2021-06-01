Yasaklardan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler listesi!

Türkiye kademeli normalleşme sürecinde yeni aşamaya geçti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan haziran ayı kararları da İçişleri Bakanlığı Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi kapsamında yayınladı. 81 ile gönderilen yeni genelgede, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler açıklandı. Genelge ile birlikte sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler listesi paylaşıldı.

YASAKLARDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınan ve Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirleri yayınladı. Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi 81 il valiliğine gönderildi. 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren hayata geçirilen tedbirler sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahat, iş yerlerinin faaliyetleri, eğitim öğretim faaliyetlerini ile kamu kurum ve kuruluşlarının mesailerini de içeriyor.

BİLET İBRAZ EDEN KISITLAMADAN MUAF!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlar uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek. Şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

GÖREVLENDİRME BELGESİ İSTENECEK!

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede, sokağa çıkma yasağından muaf tutuacaklar ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: "Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yeralan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu” da denetimlerde ibraz edilebilecektir."

CENAZE NAKİL İŞLEMLERİ İÇİN SORGULAMA YAPILACAK!

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek. Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacak.

YASAK GÜNLERİNDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İÇİN İZİN ŞARTI!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları istendi. Ancak, belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlar bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

OTEL REZERVASYONU OLANLAR MUAF TUTULACAK!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak. Seyahat edecek vatandaşlar denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz edecek. Denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecek.

TURİSTLER SERBEST! İKAMET EDEN YABANCILAR YASAK KAPSAMINDA!

Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsıyor. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında Türkiye'de bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi tutulacak.

YASAKLARDA MUAF OLANLARIN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla genelgede belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı genelgeye ek olarak sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde kısıtlamalardan muaf tutulacak yerler ve kişilerin de listesini paylaştı.

İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler listesi: