Yasaklarda yeni dönem! Yüz yüze eğitim de masada...

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmesi. Yasaklarla ilgili yeni dönem başlıyor. Ve belli oluyor. Yüz yüze eğitim ile ilgili ise karar veriliyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 83 milyon 250 bini geçti. Son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan koronavirüs salgınıyla ilgili kritik kararların alınacağı Kabine Toplantısı'nın, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği açıklandı. Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyor. İşte salgın ile mücadelenin seyrini belirleyecek son dakika gelişmesinin tüm detayları...