Türkiye'de 'Tam Kapanma' başlıyor. Salgınla mücadelede yeni dönem başlıyor. Hükümetin aldığı 'tam kapanma' kararının ardından kısıtlamaların genel kurallarının kapsamı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' ile netlik kazandı. Tam kapanmaya kısa bir süre kala pek çok kişide 17 günlük süre içinde PTT işyerleri ile PTT kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Yasaklarda PTT açık mı? Tam kapanmada PTT kargo çalışıyor mu? PTT kargo yasakta dağıtım yapıyor mu? Tam kapanmada PTT açık mı? İşte tam kapanma süreci ile ilgili merak edilenler...

Türkiye'de yeni dönem başlıyor. Tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmaya giriyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelge ile tam kapanma sürecinin ayrıntıları belli oldu. Bu süreçte çalışacak iş yerleri ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakların listesi genelgede yer aldı. Pek çok kişi jde 17 günlük tam kapanmada PTT kargo ve PTT işyerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yasaklarda PTT açık mı? Tam kapanmada PTT kargo çalışıyor mu? PTT kargo yasakta dağıtım yapıyor mu? Tam kapanmada PTT açık mı? İşte tam kapanma süreci ile ilgili merak edilenler...

TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI? YASAKTA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

19 Nisan 2020 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar olan tam kapanma sürecinde uygulanacak yasaklarda PTT hizmet verebilecek. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer verilen sokağa çıkma yasağından muaf kişiler listesinde PTT çalışanlarının da 17 günlük tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf oldukları yer alıyor.

PTT KARGO YASAKTA DAĞITIM YAPACAK MI? İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ!

İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde PTT, lojistik ve kargo çalışanları çalışanları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

- Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık , tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

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