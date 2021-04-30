17 günlük tam kapanma başladı.Koronavirüste vaka sayısını azaltmak ve salgının yayılımını durdurmak amacıyla hükümet tarafından alınan tam kapanma kararının ardından Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük süreçte zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pek çok kişi de tam kapanmanın ilk gününde marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Yasaklarda marketler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanacak? Zincir marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

Koronavirüsle mücadele kapsamında vaka sayılarını azaltmak ve salgında bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan tam kapanma dönemi resmen başladı. Tam kapanmanın ilk gününde kolluk kuvvetleri debnetimlerine devam ederken pek çok kişi de günlük ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Yasaklarda marketler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanacak? Zincir marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

İçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadelede 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasıyla ilgili yeni genelge yayınladı. Buna göre, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacak.

BUGÜN MARKETLER SAAT KADAR AÇIK? HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde göre marketlerin çalışma saatleri şu şekilde belirtildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."

65 YAŞ ÜSTÜ MARKETLERE GİDEBİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde tam kapanmada 65 yaş üstü vatandaşlar için şu bilgileri paylaştı:

"Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI! DENETLENECEK!

İçişleri Bakanlığı tam kapanma sürecinde vatandaşları uyardı. Bakanlık, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, suistimalleri önlemek amacıyla sıkı denetimler uygulayacak. Her türlü tedbirin alınacağı ve yapılacak denetimlerde kısıtlamalarla ilgili genel kuralların kontrolünün özellikle sağlanacağının belirtildiği genelgede, "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi) gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak" denildi.

BİR İLDE KISITLAMA GETİRİLDİ

Kütahya'da, tam kapanma sürecinde marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde il genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi. İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda, ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.

MARKETLERE TEBLİĞ EDİLDİ

Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi. Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.