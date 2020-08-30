Yasaklar yarın başlıyor! İstanbul'da yapılamayacak

İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamada alınan önlemler şöyle sıralandı:

Kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinlikler yasak.

Düğün ve nikh salonları üçte birini aşmayacak şekilde davetli alacak, mesafe korunacak.

Düğün ve nikhlarda yalnızca şişe suyu ikramı yapılacak.

Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar törene katılamayacak.

Yasakların yarın saat 08.00 itibarıyla uygulamaya başlanacağı belirtilen açıklamada, “Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacaktır” denildi.