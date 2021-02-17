Yasaklar ve kısıtlamalar kalkacak mı, lokanta, kafe ve restoranlar açılacak mı? Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda!

Hafta sonu, hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Restoran kafe ve lokantalar açılacak mı? Kısıtlamalar ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız." dedi. Tüm gözler kabineden çıkacak kararlara çevrildi. Bugün belli oluyor. Kabine Toplantısı saat 16.05'te başladı.

Kritik Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başkanlığında başladı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasağı ile ilgili bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamalar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu bakımdan; yasaklar ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranırken yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağı biliniyor. Kabine Toplantısı'nın gündeminde sokağa çıkma yasağının da olacağı öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Koronavirüs pandemisi ile mücadelede alınan kararlarla vaka sayıları 6-7 bin bandına indirildi. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda yarın yapılacak kabine toplantısında ele alınması beklenen kısıtlamaların kaldırılması formülleri şöyle:

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN 30-45-50 KURALI: Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor.

Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

OKULLARIN AÇILMASI VE YÜZ YÜZE EĞİTİM: Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?: Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Vaka sayılarına göre bahar aylarında üniversitelerin hibrit modelde eğime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için ağustosa kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI: Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.