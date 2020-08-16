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Yasaklar peş peşe geldi! İşte yeni corona virüs kararları

Corona virüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kentte İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni kararlar alındı. Kayseri, Siirt, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Yalova ve Bitlis'te yeni kararları Valilik'ler duyurdu. İşte o kararlar...

Yasaklar peş peşe geldi! İşte yeni corona virüs kararları Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.
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