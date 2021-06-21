Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi. Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 40 milyonu aştığı duyuruldu. Aşı çalışmaları devam ederken gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Peki, Yasaklar ne zaman kalkıyor, 1 Temmuz’da yasaklar kalkıyor mu?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs ile mücadele en güçlü silah olan aşı çalışmaları devam ediliyor. Aşıda yaş sınırı 30’a düştü. Aşılama süreci de devam ederken yasakların ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki, Yasaklar ne zaman kalkıyor, 1 Temmuz’da yasaklar kalkıyor mu?

Yasaklar ne zaman kalkıyor, 1 Temmuz’da yasaklar kalkıyor mu?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aşılama çalışmaların sağlayacağı avantajlarını geçtiğimiz günlerde TRT Haber'de anlatmış ve "kısıtlamalar tamamen kalkacak mı?" sorusuna ise bu "Aşı temini ve aşıya gelenler böyle devam ederse tahmin ediyorum 1 Temmuz'dan itibaren ilk Bakanlar Kurulu'nda kısıtlamalar tamamıyla kaldırılabilir."

İlhan, kısıtlamaların vaka sayısına göre değerlendirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da söylemişti; biz yeni bir döneme girdik. Bireysel önlemler ve aşılar ile ilerleyeceğiz. Toplumsal kısıtlamayı olabildiğince az yapmaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti. İyi de bir politika bu ama bu rakamların biraz daha oturması gerekebilir.

5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Belki önümüzdeki hafta değerlendirilebilir. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek, temmuz ayında daha rahat bir sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" diye konuştu.

Yasaklara yönelik açıklamalar devam ederken vatandaşlar umudunu kabine toplantısından gelecek kararlara başladı. Yasakların 1 Temmuz itibariyle kalkıp kalmayacağı bugün saat 15.00’te toplanacak kabine tarafından alınan kararla netleşecek.